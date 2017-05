천식, 첫 출산 연령 20세 미만인 여성, 위험 2배↑

<사진설명>초산(初産) 연령이 20세 미만인 여성은 결혼 적령기인 25세 이상 30세 미만에 첫 출산을 경험한 여성보다 천식 위험이 2배 가까이 높은 것으로 나타났다. 사진은 관련 이미지. [헤럴드경제DB]





- 初産 연령 20세 미만인 여성, 천식 위험 높아- 여성 통상 결혼 적령기인 ‘25~30세’의 1.81배- 공동 연구팀, 여성 7837명 자료 활용해 분석-‘20세 미만’ 천식 유병률 9%…‘30~35세’ 19배첫 출산 연령이 20세 미만인 여성에서 천식 위험이 높게 나타난다는 연구 결과가 나왔다. 특히 초산(初産) 연령이 20세 미만인 여성은 결혼 적령기인 25세 이상 30세 미만 여성보다 천식 위험이 약 2배 높은 것으로 확인됐다.순천향대 부천병원에 따르면 이 병원 최지호 교수(이비인후과), 조재훈 건국대병원 교수(이비인후과), 황세환 가톨릭대 부천성모병원 교수(이비인후과) 공동 연구팀은 최근 국민건강영양조사(2010~2012년)를 통해 얻은 여성 7837명의 자료를 활용ㆍ분석해 최근 이 같은 결과를 도출했다.연구팀은 우선 연구 대상자들을 첫 출산 연령에 따라 ▷20세 미만 ▷20세 이상~25세 미만 ▷25세 이상~30세 미만 ▷30세 이상~35세 미만 ▷35세 이상 등 총 5개 연령군으로 나누었다.연령군별 천식 유병률을 보면 ‘20세 미만’이 8.91%로 가장 높았고 ▷20세 이상 25세 미만(3.81%) ▷25세 이상 30세 미만(2.41%) ▷35세 이상(0.61%) ▷30세 이상 35세 미만(0.46%)였다. 초산 연령이 ‘20세 미만’인 여성의 천식 유병률은 ‘30세 이상 35세 미만’인 여성보다 무려 19.3배나 높았다.연구팀은 나이, 체질량지수, 고혈압 여부, 교육 정도, 소득 수준, 직업, 음주 여부, 초경 연령 등 다양한 변수들을 보정한 뒤, 첫 출산 연령과 천식 유병률과 관련성을 분석했다.분석 결과 첫 출산 연령이 ‘20세 미만’인 여성은 ‘25세 이상 30세 미만’인 여성보다 천식 위험이 1.81배나 높은 것으로 드러났다. 연구팀 관계자는 “20세 이상~25세 미만, 30세 이상~35세 미만, 35세 이상 등 다른 연령대의 여성에서는 천식 위험이 통계적으로 유의하게 높지는 않은 것으로 조사됐다”며 “출산 횟수와 천식 유병률과 관련성도 분석했지만, 통계적으로 유의한 관련성을 밝히지 못했다”고 설명했다.이번 연구는 ’여성에서 출산과 처음 및 마지막 출산연령이 천식의 유병률에 미치는 영향: 한국 국민건강영양조사(The impact of parity and age at first and last childbirth on the prevalence of delayed-onset asthma in women: The Korean National Health and Nutrition Examination Survey)’란 제목으로 유럽폐경기ㆍ남성갱년기학회(EMAS)가 발행하는 SCI급 국제 학술지인 ‘갱년기(Maturitas)’ 최근 호에 게재됐다.신상윤 기자/ken@heraldcorp.com