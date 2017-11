크랜베리, 이렇게나 좋았어?

[리얼푸드=고승희 기자] 크랜베리가 전 세계인의 ‘슈퍼푸드’인 블루베리의 아성을 넘보고 있다. 크랜베리의 인지도는 블루베리에 비해 여전히 낮지만 최근엔 속속 눈에 띄기 시작했다.식음료 업계에 따르면 우리나라의 크랜베리 수입량은 2013년 약 2001톤에서 지난해 4760톤으로 3년 새 약 2.3배(138%)나 늘었다. 북미 지역에선 포도, 블루베리와 함께 인기 있는 3대 과일로 꼽히고 있다.크랜베리는 블루베리처럼 항산화 성분은 물론 식이섬유와 비타민C도 풍부하다. 다음은 미처 몰랐던 크랜베리의 장점이다.1. 요로 감염크랜베리의 효능 중 가장 많이 알려진 것은 요로 감염에 높은 효과를 발휘한다는 점이다. 크랜베리는 실제로 원주민들의 신장 질환 치료제로 사용됐다. 크랜베리에 함유된 항산화제인 프로 안토시아니딘(PAC)은 특정 박테리아가 요로벽을 고착시키는 것을 방지한다. 크랜베리가 요로 감염에 효과를 보인다는 것은 여러 연구결과를 통해 입증됐다. 하지만 효과적인 면에서, 크랜베리 주스보다는 가급적 다른 형태로 섭취하는 것이 좋다.미국 산부인과 학회지에 발표된 텍사스 A&M 보건과학센터 티모시 분 박사 연구팀은 2011년부터 2013년 사이 부인과 수술을 받은 23~88세 160명의 환자를 대상으로 실험을 진행했다. 환자의 절반은 수술 이후 6주 간 크랜베리 캡슐을 하루 2회씩 복용했다. 이는 크랜베리 주스 2온스(약 57g)에 해당하는 양이다. 그 결과 요로 감염 위험이 50%나 감소한 것으로 나타났다.티모시 분 박사는 “크랜베리가 요로 감염에 효과가 있다는 것은 확실하다. 하지만 상당히 많은 양을 필요로 하기 때문에 시중에 판매하고 있는 크랜베리 주스를 마시는 정도로는 효과를 볼 수 없다. 게다가 우리가 마시는 주스엔 많은 양의 안토시아니딘이 포함돼있지 않고, 활성 성분은 방광에 도달하기 전에 사라진다”고 말했다.2. 심혈관 질환크랜베리의 폴리페놀이 심혈관 질환의 위험을 감소시킬 수 있다는 연구결과도 있다. 미국 농무부(USDA) 인간 노화 영양 연구센터에서 진행한 연구(2007)에 따르면 크랜베리에서 발견되는 폴리페놀이 “산화 저항성을 증가시키고 혈소판 응집을 억제하며, 혈압을 낮추고 심혈관 질환(CVD)의 위험을 감소시킨다”는 결과를 얻었다.3. 노화 방지크랜베리에는 비타민C와 E가 풍부해 피부 노화 방지에도 효과가 좋다. 천연 비타민C는 강력한 항산화제다. 미국 국립 보건원(National Institute of Health, NIH)에 따르면, 비타민C가 활성산소로 인한 손상을 차단할 뿐만 아니라 철분 흡수를 개선하고, 세포 손상을 방지하는 것은 물론 탄력을 주는 콜라겐 생성을 돕는다. 또한 크랜베리의 식물성 생리 활성 물질들은 기억력 감퇴 등 노화로 인한 문제를 예방하는 데에도 효과가 있다.4. 치아 건강크랜베리에 들어있는 안토시아니딘이 구강 건강에도 도움이 된다. 구강 생물학 센터(Center for Oral Biology)와 로체스터 메디컬 센터(Rochester Medical Center)의 이스트만 치과(Department of Department of Dentistry)의 공동 연구에 따르면 크랜베리는 박테리아가 치아에 결합하는 것을 막아 구강 건강을 지켜준다. 이 성분들이 산 성분을 억제하고 플라그의 성장을 예방해 치주질환으로부터 치아를 보호한다.5. 위궤양 치료크랜베리 속 플로보노이드 성분이 헬리코박터 파일로리의 성장을 억제해 위궤양을 비롯한 위장 질환의 발생을 줄여준다. 한 연구에선 위장 질환 환자에게 크랜베리를 섭취하도록 한 결과, 그렇지 않은 환자들보다 위장질환이 50%나 감소한 것으로 나타났다.shee@heraldcorp.com