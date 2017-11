고통스런 인후염 벗어나려면…

[리얼푸드=박준규 기자] 날씨가 부쩍 차가워지면서 여기저기서 기침하는 소리, 코 훌쩍이는 소리가 들립니다. 목감기로 고생하는 분들은 침 삼키기를 두려워 합니다. 날카로운 통증이 목에서 느껴지기 때문이죠. 인후통을 해소하는 천연음식들을 소개합니다.감초는, 아픈 목에는 ‘약방의 감초’같은 존재입니다. 감초를 우려낸 물을 마시면 면역체계가 단단해진다는 연구는 이미 여려차례 발표됐습니다. 2015년 학술지 사이언티픽 리포트(Scientific Report)에 실린 한 연구논문에 따르면 쥐에게 감초를 우린 물을 마시게 했더니 ‘T 세포’가 늘어난 게 확인됐습니다. T 세포는 면역체계를 강화하는 역할을 합니다.감기에 걸린 목을 달래려면 꿀을 이용하는 것도 현명한 방법입니다. 꿀물은 한국에선 이미 널리 활용하는 자가요법이기도 하고요. 꿀은 항균ㆍ항염증 기능을 가지고 있습니다. 덕분에 목에 생긴 염증과 통증을 완화하고 기침도 잦아들게 됩니다.생강 달인 물을 마시는 것도 목 통증을 덜어내는 또 다른 방법입니다. 자극을 진정시키는 항염증성 성분이 많이 들어있습니다. 특히 생강의 매운맛을 이루는 ‘진저론’이란 성분은 몸 안에서 항균작용을 합니다. 더불어 위 점막을 자극해 소화액 분비도 촉진합니다.아픈 목에는 아이스크림을 먹는 것도 도움이 됩니다. 아이스크림이 일종의 ‘진통제’ 역할을 하기 때문이죠. 게다가 달콤하기도 하고요. 이와 관련해서 미국 영양학회지(Journal of the American College of Nutrition)에 실렸던 한 연구논문이 눈길을 끌었습니다. 유제품에 대한 알레르기를 가지고 있지 않다면, 아이스크림을 먹어도 인후통이나 감기 증상이 악화되지는 않는다는 결과가 담겼습니다.nyang@heraldcorp.com