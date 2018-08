요즘 구기자가 뜬다는데…

[리얼푸드=고승희 기자] 요즘 뜨고 있는 특별한 ‘베리’가 있다. 서양에선 ‘고지베리’(goji berry)로 불리는 ‘슈퍼푸드’이고, 동양에선 ‘구기자’라는 이름을 가진 ‘신비의 명약’이다.중화권 매체인 푸드메이트 뉴스에 따르면 최근 중국과 홍콩에선 구기자의 소비가 특히나 늘고 있다. 웰빙 트렌드와 맞물리며 좋은 품질의 구기자를 찾는 젊은 소비자들이 증가했다.특히 지난해 11월엔 중국의 유명 B2C 쇼핑 사이트인 티몰(Tmall) 알리 헬스플랫폼(阿里健康平台)에서 한 시간 동안 약 179톤의 구기자가 판매되기도 했다.구기자가 다시 주목받는 이유는 건강식품으로 널리 알려지면서다. 사실 구기자는 동양 문화권에선 보양을 위해 즐겨 찾는 약재 중 하나다. 식감이 좋을 뿐만 아니라 효능도 탁월하다. 중국에선 하수오, 인삼과 함께 3대 명약의 하나로 꼽히고 있다. 다음은 구기자의 이점이다.1. 풍부한 항산화 성분구기자에는 각종 항산화 성분이 풍부하다. 특히 비타민C가 오렌지의 500배가 넘게 들어 있으며 항산화 작용, 유해산소 억제에 탁월한 베타카로틴도 당근보다 많다. 비타민C와 비타민A 전구체인 베타카로틴이 풍부해 면역력 강화에 도움이 된다.해외에선 영양학적 가치와 항산화 효능이 인정받아 일찌감치 슈퍼과일로 불리고 있다. BBC에 따르면 질병과 노화의 원인인 활성산소 제거능력을 정량적으로 측정하는 항산화 효능 검사에서 오렌지가 750, 딸기가 1200인데 반해 고지베리는 무려 2만5100에 달했다.2. 시력 보호구기자는 노화로 인한 안질환을 예방하는 데에 탁월하다. 구기자에 산화 방지제인 베타카로틴이 풍부하기 때문이다.미국검안학회에서 발간하는 국제학술지 검안 및 시각학(Optometry and Vision Science)에 발표된 연구에 따르면 고지베리(구기자) 과즙을 90일 동안 마신 노인들은 제아크산틴 및 기타 항산화 수치가 높아져 안질환 예방에 도움이 된 것으로 나타났다.또한 국제 의학저널인 약물디자인·개발·치료학회지(Drug Design, Development and Therapy)에 실린 연구에선 고지베리가 녹내장의 원인이 나타나는 신경절 세포에서 망막을 보호하는 것으로 나타났다.3. 암 예방구기자가 현대인의 슈퍼푸드로 다시 주목받은 이유는 풍부한 항산화 성분이 항암 작용을 하기 때문이다. 구기자에 풍부한 비타민C, 제아크산틴, 카로티노이드를 포함한 각종 항산화 성분이 암 예방에 도움이 되는 것으로 나타났다.약물디자인·개발·치료학회지(Drug Design, Development and Therapy)에 실린 또 다른 연구에 따르면 고지베리가 종양 성장을 억제하고 암 치료 효과를 높이는 것으로 나타났다. 또한 2014년 중국 닝샤 의과대학에서 진행된 연구에선 고지베리가 간암 세포의 성장을 억제하는 것으로 나타났다.4. 피부 건강구기자에 풍부한 식물화학물질인 베타카로틴은 건강한 피부를 유지하는 데에 도움이 되는 항산화 성분이다.호주 시드니대학에서 2010년에 진행된 동물 연구에선 실험쥐에게 5%의 고지베리 주스를 섭취하게 하자 자외선으로 인한 염증성 부종과 각종 피부 손상을 완화하고, 피부를 보호하는 것으로 나타났다.5. 혈당 안정구기자는 체내 혈당 수치를 낮추는 데에도 도움이 된다.2015년 중국 남동대학에서 진행된 연구에선 인슐린과 혈중 포도당 농도를 균형있게 유지하는 것으로 나타났다. 뿐만 아니라 제 2형 당뇨 환자에게 구기자 과즙을 섭취하게 한 결과, 좋은 콜레스테롤 수치도 증가한 것으로 나타났다.6. 우울증, 불안, 수면 개선구기자는 우울증이나 불면증 개선에도 도움이 된다.2017년 미국에서 진행된 연구에선 건강한 성인 참가자들에게 매일 120㎖의 고지베리 주스를 14일간 섭취하게 했다. 연구팀은 이들에게 매일 마시는 주스의 신경, 심리적 건강, 근골격계 증상, 소화, 심혈관 질환에 미치는 영향과 부작용에 대해 기록하기 위해 설문지를 작성하게 했으며, 연구 전후 전 참가자의 혈압, 맥박, 체중, 시력을 측정했다.14일 후 결과를 확인하자 고지베리 주스를 마신 그룹은 에너지, 집중력, 운동능력, 정신력이 향상됐으며 심리적 평온과 만족도 역시 높은 것으로 나타났다. 또한 불면증과 같은 수면 상태 개선에도 도움이 된다는 것을 확인했다. 다른 부작용은 발견되지 않았다.shee@heradcorp.com